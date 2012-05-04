А Лукашенко на саммит в Ялту и не приглашали

Об этом сообщает сегодня белорусский сайт “Хартия’97” со ссылкой на комментарий спикера украинского МИД Александра Дикусарова радио “Свобода”.

“А.Лукашенко не был приглашен, и он никогда не принимал участия в таких саммитах, даже когда такие встречи проходили в Украине”, - заявил А.Дикусаров.

Таким образом, президенты 13 из 18 стран, которые входят в Центрально-Европейскую инициативу, не будут представлены на саммите в Ялте.

Как сообщал УНИАН, ранее об отказе от участия в саммите из-за внутриполитической ситуации в Украине уже заявили лидеры Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии, Албании, Венгрии, Боснии и Герцеговины.