А Лукашенко на саммит в Ялту и не приглашали
18:11, 04 мая 2012Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет принимать участия в саммите Центрально-Европейской инициативы, который состоится 11-12 мая в Ялте, поскольку не получал приглашения из Украины.
Александр Лукашенко не получал приглашения на Ялтинский саммит
Об этом сообщает сегодня белорусский сайт “Хартия’97” со ссылкой на комментарий спикера украинского МИД Александра Дикусарова радио “Свобода”.
“А.Лукашенко не был приглашен, и он никогда не принимал участия в таких саммитах, даже когда такие встречи проходили в Украине”, - заявил А.Дикусаров.
Таким образом, президенты 13 из 18 стран, которые входят в Центрально-Европейскую инициативу, не будут представлены на саммите в Ялте.
Как сообщал УНИАН, ранее об отказе от участия в саммите из-за внутриполитической ситуации в Украине уже заявили лидеры Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии, Албании, Венгрии, Боснии и Герцеговины.
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