Янукович подарил ветеранам часы

Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с ветеранами в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Именно благодаря духовной целостности наших отцов и дедов, мужеству наряду с милосердием стало возможным утверждение тех гуманистических ценностей, которыми сейчас гордится цивилизованный мир», - сказал В.Янукович.

Президент подчеркнул, что украинцы даже в самые тяжелые моменты своей истории сохраняли гуманистическое мировоззрение. «Уверен, что именно эти черты нашего народа стали определяющими на пути к Великой Победе», - отметил он.

Глава государства поздравил ветеранов с наступающим праздником и поблагодарил их за вклад в Победу. «Современная цивилизация, все ее новейшие достижения, технологии и благосостояние обязаны своим существованием простым солдатам и офицерам, которые сломали хребет гитлеровскому Третьему рейху. Вам, ветеранам и героям, наш земной поклон и вечный почет», - сказал В.Янукович.

Обращаясь к присутствующим на встрече детям, В.Янукович призвал их быть достойными старшего поколения. «Пользуйтесь каждой возможностью для общения с нашими ветеранами. Будьте достойны их в своих намерениях и поступках. Воспитывайте в себе веру в добро и правду. Любите эту земля так же преданно, как наши отцы и деды, и передавайте эту любовь следующим поколениям украинцев», - подчеркнул глава государства.

Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. На память о встрече было сделано фото ветеранов с Президентом. Ветераны также получили в подарок часы, отметили в пресс-службе.