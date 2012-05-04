Даже Ющенко не поедет в Ялту

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова, пишет Украинская правда.

"Виктор Андреевич не собирается на саммит в Ялту. Это не входило в его планы", - сказала пресс-секретарь.

"В эти даты президент Ющенко собирается посетить Вашингтон по приглашению 43-го президента США Джорджа Буша. В США Институт Буша планирует большую программу, посвященную теме свободы и демократии", - рассказала Ванникова.

Она добавила, что поездка в США по приглашению Буша была запланирована еще в прошлом году, потому Ющенко не включил Ялту в свой график.