Даже Ющенко не поедет в Ялту
17:22, 04 мая 2012Политика
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Экс-президент Виктор Ющенко не собирается на саммит в Ялте, вместо этого он посетит США по приглашению Джорджа Буша.
Виктор Ющенко не поедет в Ялту
Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова, пишет Украинская правда.
"Виктор Андреевич не собирается на саммит в Ялту. Это не входило в его планы", - сказала пресс-секретарь.
"В эти даты президент Ющенко собирается посетить Вашингтон по приглашению 43-го президента США Джорджа Буша. В США Институт Буша планирует большую программу, посвященную теме свободы и демократии", - рассказала Ванникова.
Она добавила, что поездка в США по приглашению Буша была запланирована еще в прошлом году, потому Ющенко не включил Ялту в свой график.
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