Ющенко встретил на крыльце высоких гостей

Состоялась церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с главами делегаций Европейской Комиссии, Совета ЕС и Португальской Республики, которые прибыли в Киев для участия 14 сентября в XI Саммите «Украина – ЕС».

Как сообщает пресс-служба Президента, Глава Украинского государства встретил высоких гостей на крыльце Секретариата Президента Украины.

Делегацию Португалии (страна, которая сейчас председательствует в ЕС) возглавляет председатель Европейского Совета, премьер-министр Республики Жозе СОКРАТЕШ.

Во главе делегации Европейской комиссии на Саммит прибыл Президент Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Делегацию Совета Европейского Союза возглавляет Генеральный Секретарь Совета ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавъер СОЛАНА.

Для участия в Саммите также прибыли Комиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и государственный министр, министр иностранных дел Португалии Луиш АМАДУ.

В 10.00 в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента начнется пленарное заседание очередного Саммита «Украина – ЕС».