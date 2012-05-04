Защитников Тимошенко не пустили в колонию

Об этом они сообщили на брифинге в Харькове, информировали УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

По словам дочери к экс-премьера, руководство колонии без объяснения причин отказалось пускать их к Ю.Тимошенко.

Она отметила, что вчера предупреждала руководство учреждения, что в пятницу, 4 мая, намерена посетить свою маму.

«Однако сегодня, ничего не объясняя, нас не пустили в колонию», - сказала дочь Ю.Тимошенко.

В свою очередь народный депутат Сергей Сас сообщил, что после инцидента звонил руководителю пенитенциарной службы, но тот не берет трубку.