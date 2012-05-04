Защитников Тимошенко не пустили в колонию
12:30, 04 мая 2012Политика
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Евгению Тимошенко и Сергея Саса, которые являются защитниками экс-премьер-минтстра Юлии Тимошенко, не пустили сегодня в Качановскую колонию.
|Тимошенко причин не объяснили
Об этом они сообщили на брифинге в Харькове, информировали УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».
По словам дочери к экс-премьера, руководство колонии без объяснения причин отказалось пускать их к Ю.Тимошенко.
Она отметила, что вчера предупреждала руководство учреждения, что в пятницу, 4 мая, намерена посетить свою маму.
«Однако сегодня, ничего не объясняя, нас не пустили в колонию», - сказала дочь Ю.Тимошенко.
В свою очередь народный депутат Сергей Сас сообщил, что после инцидента звонил руководителю пенитенциарной службы, но тот не берет трубку.
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