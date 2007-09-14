Тимошенко готова оформить отношения с Луценко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее политическая сила готова к подписанию соглашения с блоком «Наша Украина – Народная самооборона» о долгосрочном сотрудничестве.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно причин задержки подписания соответствующего соглашения.

«Если нужно соглашение подписать, то мы никогда не будем этому перечить», - сказала она.

В то же время она опровергла заявление лидера НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО, что проект соответствующего соглашения уже месяц находится на рассмотрении БЮТ.

«Что касается этого соглашения, то у нас нет никаких проектов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она напомнила, что БЮТ и НУ-НС уже подписали соглашение и оно является долгосрочным.

По словам лидера БЮТ, именно это соглашение является определенной основой для создания программы будущего правительства и в ней четко выписаны все позиции относительно работы демократических сил как во власти, так и в оппозиции. При этом она отметила, что в случае необходимости БЮТ подпишет столько соглашений, сколько желает НУ-НС.

«Главное, чтобы они не нарушались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.