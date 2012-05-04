Апелляцию Луценко суд рассмотрит 8 мая

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Дело будет слушать судья Апелляционного суда Киева Иван Рыбак.

Ранее судебное заседание по рассмотрению жалобы Ю.Луценко было назначено на 15 мая 2012 года, отмечается в сообщении.

Адрес суда: ул. Соломенская, 2-а.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.