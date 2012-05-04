ОПОРА считает неудачным каждый пятый избирательный округ

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии к решению ЦИК об определении границ одномандатных избирательных округов на постоянной основе.

"То есть, ранее город или район полностью входили в состав округа, а теперь город разделен между несколькими, в округ зачислены жители ближних сел и поселков. Эта конфигурация нетрадиционна для ряда общин и заведомо разбивает электоральные группы по признаку местожительства. Вторая категория – образование анклавов, территорий, принадлежащих одному округу, но окруженных общинами, находящимися в составе другого", - отмечают наблюдатели ОПОРЫ.

Такую ситуацию констатируют в 7 новосозданных округах (3,1% от общего количества). По мнению неправительственной организации, таким образом, в результате транспортировки избирательной документации и иного рода логистика будет пролегать через территорию другого округа. 18 округов (8%) образованы неудачно с географической точки зрения. За счет переформатирования они утратили компактность, а их территория растянута до неудобных для организации выборов масштабов.

Например, избирательный округ № 60 с центром в городе Волноваха Донецкой области теперь объединяет 5 сельских районов, а его общая территория составляет 6251 кв. км.

Отдельное внимание ОПОРА обратила на округа, новые границы которых положительно или негативно будут влиять на кампании кандидатов, которые уже проводят агитационную деятельность. Так, 19 избирательных округов или 8,4% от общего количества образованы в конфигурации, которая будет помогать или мешать оптимальным результатам кампании кандидатов.

ОПОРА отмечает, что нарушений действующего законодательства во время образования избирательных округов не было зафиксировано, а количество избирателей в каждом находится в допустимых пределах отклонения. Впрочем, результаты "нарезки границ" не всегда имеют логику организации качественной избирательной кампании, а кое-где будут осложнять ее проведение.

ОПОРА отмечает, что вопрос формирования постоянных избирательных округов следует регламентировать отдельным специальным Законом "О территориальной организации выборов и референдумов", проект которого уже несколько лет находится на рассмотрении парламента. Количество критериев, которые должны применяться для образования избирательных округов, должно быть больше. В частности, обязательными должны стать принцип территориального единства и принцип максимальной компактности. "Процесс разработки границ округов должен проходить с учетом предложений и при участии представителей общественности", - настаивают общественные активисты.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 28 апреля определил границы одномандатных избирательных округов, созданных на постоянной основе.

9 апреля ЦИК утвердил количество одномандатных избирательных округов в регионах Украины.

В частности, в Крыму созданы 10 одномандатных округов, в Винницкой области – 8, в Волынской – 5, в Днепропетровской – 17, в Донецкой – 21, в Житомирской – 6, в Закарпатской – 6, в Запорожской – 9.

В Ивано-Франковской области созданы 7 округов, в Киевской – 9, в Кировоградской – 5, в Луганской – 11, во Львовской – 12, в Николаевской – 6, в Одесской – 11, в Полтавской – 8, в Ровенской – 5.

В Сумской области созданы 6 избирательных округов, в Тернопольской – 5, в Харьковской – 14, в Херсонской – 5, в Хмельницкой – 7, в Черкасской – 7, в Черновицкой – 4, в Черниговской – 6.

В Киеве будет создано 13, в Севастополе – 2 одномандатных избирательных округа.

Такое количество округов образовано в соответствии с количеством избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей.

По состоянию на 9 апреля общее количество граждан в реестре составляет 36 млн 253 тыс. 147 чел.