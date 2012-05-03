Янукович считает, что СБУ могла бы лучше сработать в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в начале заседания координационного штаба, созданного для расследования взрывов в Днепропетровске.

"Действия милиции были профессиональными, действия СБУ - предыдущая практика показывает, что можно было желать лучшего", - сказал В.Янукович.