ГПУ заявляет, что Тимошенко не может лечиться за рубежом

Лечение осужденных, в том числе экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, за рубежом, не предусмотрено украинским законодательством, заявили РИА Новостив пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Премьер и избранный президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия могла бы принять на лечение Тимошенко, если бы это позволили украинские власти. Ранее немецкие власти сообщали, что ведут переговоры с украинской стороной о возможном лечении Тимошенко в Германии. Тогда генпрокурор Украины Виктор Пшонка говорил, что лечение Тимошенко за пределами Украины не предусмотрено законом.

"Германия и Россия в данном вопросе для нас - одинаково. Процедура одна", - сказали в Генпрокуратуре.

Экс-премьер была осуждена в октябре 2011 года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в колонии в Харькове.

Еще во время процесса по "газовому"делу Тимошенко стала жаловаться на боли в спине. В середине февраля экс-премьера осмотрела медкомиссия в составе врачей из Канады и Германии (экс-премьер не раз заявляла о том, что не верит врачам украинского Минздрава). Генпрокурор Украины по рекомендации немецких медиков поручил лечить Тимошенко в медучреждении вне стен колонии, для чего была выбрана харьковская клиника компании "Укрзализныця", однако экс-премьер отказалась лечиться в ней.