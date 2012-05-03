Путин: Нужно оставить Евро-2012 в покое
17:20, 03 мая 2012Политика
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Премьер-министр, избранный Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя увязывать ситуацию вокруг дела Юлии Тимошенко и проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу.
Владимир Путин за спорт вне политики
Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал журналистам.
"Ни в коем случае нельзя смешивать политику, бизнес и другие вопросы подобного рода со спортом. Нужно оставить спорт в покое. Я придерживаюсь принципа, который исповедует и поддерживает Международный олимпийский комитет: спорт вне политики", - сказал В.Путин.
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