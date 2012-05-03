Путин: Нужно оставить Евро-2012 в покое

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал журналистам.

"Ни в коем случае нельзя смешивать политику, бизнес и другие вопросы подобного рода со спортом. Нужно оставить спорт в покое. Я придерживаюсь принципа, который исповедует и поддерживает Международный олимпийский комитет: спорт вне политики", - сказал В.Путин.