Путин: Нужно оставить Евро-2012 в покое

17:20, 03 мая 2012
Политика
2463 0

Премьер-министр, избранный Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя увязывать ситуацию вокруг дела Юлии Тимошенко и проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу.

Владимир Путин

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал журналистам.

"Ни в коем случае нельзя смешивать политику, бизнес и другие вопросы подобного рода со спортом. Нужно оставить спорт в покое. Я придерживаюсь принципа, который исповедует и поддерживает Международный олимпийский комитет: спорт вне политики", - сказал В.Путин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter