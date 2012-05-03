Тимошенко говорит, что не может прекратить голодовку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, сказала ее дочь Евгения Тимошенко.

«Конечно, ее жизнь под угрозой. Но она считает, что не может просто сдаться, так просто остановить протест, потому что сейчас нужны экстремальные меры, чтобы привлечь внимание, чтобы мир знал, что происходит в Украине. Они уже перешли черту», - сказала Е.Тимошенко.

По ее словам, семья просит Ю.Тимошенко прекратить голодовку, поскольку опасается за состояние ее здоровья. «Мы, конечно, просим ее, чтобы она прекратила голодовку. Мы, прежде всего, переживаем за ее жизнь и здоровье», - сказала Е.Тимошенко.