Тимошенко говорит, что не может прекратить голодовку
14:26, 03 мая 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает голодовку действенной мерой для привлечения внимания мирового сообщества к событиям в Украине.
Семья просит Тимошенко прекратить голодание, но она говорит, что власть перешла черту, фото REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, сказала ее дочь Евгения Тимошенко.
«Конечно, ее жизнь под угрозой. Но она считает, что не может просто сдаться, так просто остановить протест, потому что сейчас нужны экстремальные меры, чтобы привлечь внимание, чтобы мир знал, что происходит в Украине. Они уже перешли черту», - сказала Е.Тимошенко.
По ее словам, семья просит Ю.Тимошенко прекратить голодовку, поскольку опасается за состояние ее здоровья. «Мы, конечно, просим ее, чтобы она прекратила голодовку. Мы, прежде всего, переживаем за ее жизнь и здоровье», - сказала Е.Тимошенко.
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