Из Киевского СИЗО сбежал арестованный
12:48, 03 мая 2012Политика
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Телефоны пресс-службы Государственной пенитенциарной системы Украины не отвечают.
Из Киевского СИЗО сегодня утром сбежал арестованный.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, отметив, что соответствующая информация поступила в 6.05.
В то же время телефоны пресс-службы Государственной пенитенциарной системы Украины не отвечают.
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