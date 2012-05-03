Из Киевского СИЗО сбежал арестованный

Из Киевского СИЗО сегодня утром сбежал арестованный.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, отметив, что соответствующая информация поступила в 6.05.

В то же время телефоны пресс-службы Государственной пенитенциарной системы Украины не отвечают.