Нидерланды еще окончательно не определились с бойкотом Евро-2012

Однако Розенталь требует быстрых и кардинальных изменений по делу Тимошенко Однако Розенталь требует быстрых и кардинальных изменений по делу Тимошенко

Об этом сообщает Radio Netherlands Worldwide со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Ури Розенталя.

"Если будет бойкот, то он не будет касаться сборной Нидерландов. Однако, члены правительства и королевской семьи не поедут на матчи европейского чемпионата, если не произойдет ощутимого улучшения ситуации Тимошенко", - отмечает RNW.

"Розенталь хочет обсудить развитие ситуации в Украине с коллегами из ЕС перед тем как вынести окончательное решение", - добавляет RNW.

"Украина знает, что делать. Лечение и суд над Тимошенко и другими заключенными должно отвечать международным стандартам", - сказал У.Розенталь, которого цитирует RNW.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов приняло решение, согласно которому ни члены королевской семьи, ни члены правительства на Евро не поедут.