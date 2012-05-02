СМИ: Министр обороны Австрии будет бойкотировать матч Австрия-Украина

Министр обороны Австрии Норберт Дарабос, который также отвечает за спорт, не приедет на товарищеский матч Австрия-Украина, который состоится 1 июня в городе Инсбрук, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт австрийской газеты Niederosterreichischen Nachrichten.

Изначально планировалось, что Н.Дарабос придет на игру, но он отменил визит, чтобы "подать сигнал" властям Украины в связи с ситуацией вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко, отмечает агентство Франс Пресс.

Матч должен состояться в преддверии чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом на Украине и Польше с 7 июня по 1 июля.