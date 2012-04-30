Лубкивский: Перенесение Евро-2012 даже не рассматривалось

Об этом заявил директор турнира УЕФА Евро 2012 в Украине Маркиян Лубкивский после завершения заседания Исполнительного комитета УЕФА в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе турнира, М.Лубкивский заверил, что вопрос перенесения Евро 2012 не рассматривался даже теоретически.

«Да, есть определенные обращения европейских политиков к УЕФА, появляются заявления в СМИ, но официальная позиция УЕФА, которая была обнародована сегодня по результатам заседания последнего исполкома перед турниром, – более чем исчерпывающая и понятная. Более того, во время сегодняшнего заседания вопрос перенесения турнира не рассматривался даже теоретически. Это невозможно ни с технической, ни с любой другой точки зрения», - подчеркнул М.Лубкивский.

В то же время он отметил, что невзирая на некоторые интерпретации этой информации в СМИ, операционный директор УЕФА Events S.A. Мартин Каллен «никогда не делал заявлений относительно переформатирования турнира».

Как сообщал УНИАН, сегодня польские СМИ с ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung сообщили о возможности перенесение нынешнего чемпионата Европы по футбола из-за дела Юлии Тимошенко и последних взрывов в Днепропетровске.