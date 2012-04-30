У «Фронта Змін» новый областной лидер

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облорганизации «Фронту Змін», соответствующее решение приняли делегаты очередной конференции областной организации политической партии.

Во время заседания партийцы обсудили общественно-политическую ситуацию в государстве и практические шаги по объединению двух наибольших оппозиционных партий – «Фронту Змін» и «Батьківщини».

Представители всех районов заверили, что готовы к объединению на своем уровне ради сохранения государственности.

«Мы сегодня живем в непростое время, когда инстинкт самосохранения доминирует в каждом человеке. А власть сосредоточилась на том, чтобы спекулировать на этом. Поэтому мы должны быть отважными и тогда победа будет за нами», – подчеркнул во время своего выступления новоизбранный руководитель областной организации «Фронту Змін» Р.Заставный.

Делегаты конференции также обсудили технические моменты формирования штабов, дальнейшего сотрудничества депутатов местных советов, а также приняли резолюцию, в которой заявили о своей поддержке действиям лидеров оппозиции Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко, которые решили идти на выборы одной командой.

Справка УНИАН. В партию «Фронт Змін» Р.Заставный вступил в сентябре 2011 года. До этого руководил областной организацией партии «За Украину!», которую возглавил в апреле 2010 года.

Перед тем, как вступить в ряды партии «За Украину!» Р.Заставный был членом партии «Наша Украина». Вышел он из этой партии в конце 2009 года.