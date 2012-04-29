Шпигель: Меркель рекомендует министрам бойкотировать Евро-2012

Об этом сообщает немецкий еженедельник Spiegel.

Согласно информации, полученной Spiegel, А.Меркель хочет рекомендовать своим министрам не присутствовать на играх, если украинское правительство не будет обращать внимания на усилие канцлера по предоставлению помощи заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Исключением будет лишь министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих, который занимается вопросами спорта. Х-П.Фредерик будет присутствовать только на матче между Германией и Нидерландами в Харькове, если получит разрешение посетить Ю.Тимошенко.

Также, по информации Spiegel, президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс призвал лидеров немецкой футбольной ассоциации выразить четкую позицию относительно задержанного лидера оппозиции Ю.Тимошенко. По его словам, немецкая сборная должна публично заявить о своей солидарности с украинскими диссидентами.

Как отмечает издание, У.Хенесс «призвал президента УЕФА Мишеля Платини позиционировать себя против авторитарного режима в Украине». «Я очень надеюсь, что четко в нужном месте Мишель Платини выразит свое мнение", - сказал У.Хенесс в интервью Spiegel. Он подчеркнул, что УЕФА, предоставив Украине право провести Евро вместе с Польшей, дал стране "невероятный вотум доверия".