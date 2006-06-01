Американские военные приплыли в Феодосию законно

Американское судно «Эдвантедж» находилось в Феодосии на законных основаниях – предварительное заключение Генпрокуратуры

Киев. 1 июня. УНИАН. По предварительному заключению Генеральной прокуратуры, американское транспортное судно «Эдвантедж» находилось в Феодосии на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Николай ГОЛОМША.

Он отметил, что Генпрокуратура получила обращение от Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ и лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО и сейчас проводит проверки по этим обращениям.

Н.ГОЛОМША отметил, что в соответствии со ст. 1 Закона Украины «О допуске вооруженных формирований на территорию Украины», речь идет о том, что согласие о допуске Верховной Радой дается только на суда, которые оснащены тяжелым или легким вооружением. Он отметил, что, по предварительной проверке, судно «Эдвантедж» является коммерческим. «Речь не идет о боевом судне, которое побывало на территории Украины», - отметил Н.ГОЛОМША.

Он также подчеркнул, что в 1995 году Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», а в 2000 году это соглашение было ратифицировано соответствующим законом Украины.

По его словам, в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О допуске вооруженных формирований на территорию Украины», допуск военных не нуждается в согласии ВР, если это предусмотрено международными соглашениями.

Заместитель генпрокурора заверил, что прокуратура внимательно отслеживает этот случай и не допустит интервенции и незаконных действий на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», с которого были разгружены инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для усовершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских Сил Украины. В то же время местные жители и активисты ряда партий заблокировали груз в порту.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, это мероприятие запланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местная власть и руководство порта. Всего для участия в учениях приглашено 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут строить казармы, согласие украинские военные надеются получить.

ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины.

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, а также Министерство иностранных дел Украины назвали “политиканством” ситуацию, сложившуюся вокруг американского военного судна в Феодосии.