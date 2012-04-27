Глава СБУ вылетел в Днепропетровск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ Украины в Днепропетровской области.

По данным пресс-группы, в городе работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

„Осуществляются все необходимые мероприятия для расследования взрывов”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).