Регионалам уже не терпится поработать
В ПР заявляют, что готовы к завтрашнему внеочередному заседанию парламента, хотя официальное решение еще не принято.
|Ярослав Сухой: руководство дало указание всем депутатам быть на связи
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат от фракции ПР Ярослав Сухой.
«Будем ли мы работать в субботу? Я считаю, что будем работать в субботу», - сказал он. Я.Сухой добавил, что руководство фракции дало указание всем депутатам быть на связи. «Идут переговоры сейчас с руководством нашей фракции, с руководством других фракций с тем, чтобы хоть на какое-то время разблокировать работу ВР», - добавил он. Я.Сухой отметил, что парламент должен срочно ратифицировать ряд документов. «Поэтому я убежден, что завтра в 10 часов мы начнем пленарное заседание», - сказал Я.Сухой.
|Мартыненко: мы будем и ночью, и днем завтра присутствовать в парламенте
«Поэтому мы будем и ночью, и днем завтра присутствовать в парламенте», - отметил Н.Мартыненко.
В свою очередь, лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин напомнил, что требования оппозиции остаются неизменными: вмешательство Президента Украины Виктора Януковича в ситуацию, сложившуюся с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. В частности, Генпрокуратура должна возбудить уголовные дела в отношении лиц, причастных к избиению Ю.Тимошенко. Также власть должна обеспечить немедленное лечение экс-премьера и уволить руководство Государственной пенитенциарной службы.
Как сообщал УНИАН, фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС с 24 апреля блокируют работу парламента.