Регионалам уже не терпится поработать

Фракции большинства пока не принимали решения о проведении завтра внеочередного заседания Верховной Рады, однако считают, что возможность его проведения весьма велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат от фракции ПР Ярослав Сухой.

«Будем ли мы работать в субботу? Я считаю, что будем работать в субботу», - сказал он. Я.Сухой добавил, что руководство фракции дало указание всем депутатам быть на связи. «Идут переговоры сейчас с руководством нашей фракции, с руководством других фракций с тем, чтобы хоть на какое-то время разблокировать работу ВР», - добавил он. Я.Сухой отметил, что парламент должен срочно ратифицировать ряд документов. «Поэтому я убежден, что завтра в 10 часов мы начнем пленарное заседание», - сказал Я.Сухой.

В то же время оппозиционные фракции заявили, что завтра продолжат блокировать работу Верховной Рады. «Блокирование работы Верховной Рады мы будем проводить и завтра в том числе. На дальнейший срок мы будем ориентироваться по ситуации», - сказал лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко. По словам Н.Мартыненко, по некоторой информации, большинство завтра планирует провести внеочередное заседание Верховной Рады.

«Поэтому мы будем и ночью, и днем завтра присутствовать в парламенте», - отметил Н.Мартыненко.

В свою очередь, лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин напомнил, что требования оппозиции остаются неизменными: вмешательство Президента Украины Виктора Януковича в ситуацию, сложившуюся с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. В частности, Генпрокуратура должна возбудить уголовные дела в отношении лиц, причастных к избиению Ю.Тимошенко. Также власть должна обеспечить немедленное лечение экс-премьера и уволить руководство Государственной пенитенциарной службы.

Как сообщал УНИАН, фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС с 24 апреля блокируют работу парламента.