Тюремщики рассказали, куда делась соседка Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

ГПтС Украины информирует о том, что заявление С.Власенко о переводе Ю.Абапловой в карцер является откровенно неправдивым и провокационным, поскольку карцеры в исправительных колониях не обустраиваются вообще.

Ю.Абаплова, согласно поданному ею письменному заявлению к руководству Качановской колонии, была переведена в другое отделение (соответственно, и в другое жилое помещение) учреждения.

Как сообщал УНИАН, С.Власенко заявил, что Ю.Абаплову держат в карцере. Он предположил, что в карцер женщину спрятали, чтобы помешать ее встрече с Омбудсменом Ниной Карпачевой, заставить дать ложные показания относительно обстоятельств пребывания Ю.Тимошенко в Качановской колонии, и не допустить, чтобы мир узнал об издевательствах над заключенными.