Партия регионов за углубление сотрудничества с НАТО

Партия регионов выступает за углубление сотрудничества с НАТО, но решение о вступлении Украины в эту организацию должно приниматься на референдуме.

Об этом заявил член Политсовета Партии регионов, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ, сообщает пресс-служба партии.

Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что без референдума о НАТО говорить нельзя. А референдум, по его мнению, может состояться не раньше, чем через 2-3 года. “Вот тогда уже будем агитировать, рассказывать, что такое НАТО. Кстати, Партия регионов заявила, что она за сильное серьезное и глубокое сотрудничество с этой организацией”, - сказал депутат. Т.ЧОРНОВИЛ напомнил, что именно лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ, когда был премьер-министром, подписал основные документы, касающиеся сотрудничества Украины с НАТО, так же как и с ЕЭП. Доктрина «Европейский союз - Украина» была разработана и готовилась также Кабинетом Министров В.ЯНУКОВИЧА.

“И поэтому Партия регионов абсолютно адекватно относится к тому же НАТО. Вот Россия, например, с НАТО сотрудничает по полной программе, но вступать в Североатлантический альянс не собирается. Поэтому для начала Украине нужно было бы хоть иметь выгоду от тех организаций, членом которых она уже является. Потому что, скажем, кроме деклараций, с ЕЭП мы ничего не имеем. Наша же политическая сила предлагает сделать так, как делает Россия, - без прямого вступления в НАТО очень серьезно углубить сотрудничество”, - сказал депутат.

По его словам, если правительству, Президенту удастся убедить хотя бы немногим более половины украинцев, чтобы они поддержали вступление в НАТО, то “мы сдадимся и тоже за это проголосуем в Верховной Раде”.

Как отметил Т.ЧОРНОВИЛ, ”у меня такое впечатление, что Виктор ЮЩЕНКО и сам прекрасно понимает, что ни о каком НАТО речь в настоящее время не идет. Но ему нужно отчитываться о своей политической программе. Мол, не можем вступить, потому что парламент плохой”. Но, по словам депутата, “Виктор Андреевич сам никаких шагов не предпринимает. Сначала ему нужно было бы углубить взаимоотношения с НАТО на выгодной для Украины основе. А мы за последние полтора года утратили даже те наработки в военно-техническом сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, которые имели раньше».

Т.ЧОРНОВИЛ также прокомментировал высказывание некоторых изданий, что у Партии регионов и «Нашей Украины» есть расхождение в вопросе вступления Украины в НАТО, приведя пример: «19 марта 2006 года первый номер НСНУ Юрий ЕХАНУРОВ в прямом эфире ТРК «Украина» на вопрос зрителя отвечает: «О котором НАТО вы вообще говорите? Что вы нам его бросаете? Три четверти украинцев против НАТО - мы не пойдем против своего народа».