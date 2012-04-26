Богатырева обещает до субботы ответить тюремщикам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырева заявила журналистам сегодня в Кабинете министров.

«К нам пришел запрос от пенитенциарной службы, где они попросили создать еще одну дополнительную комиссию, назвали три фазы врачей, которых нужно привлечь для консультаций. Я издала приказ о том, чтобы руководитель совместной комиссии - правительственной, Министерства здравоохранения и иностранной - создали такую рабочую группу. И, думаю, что в конце недели эта группа соберется и рассмотрит (это вопрос – УНИАН), если Юлия Владимировна даст возможность осмотреть ее и сделать заключение», - сказала Р.Богатырева.

Она отметила, что медики, которые несут ответственность за предоставление помощи Ю.Тимошенко, выполнят все необходимые действия, учитывая состояние здоровья Ю.Тимошенко.

«Я не думаю, что будут какие-то сенсации, такие, которые навредят либо Юлии Владимировне, либо навредят профессиональному статусу и оценкам медицинской общественности», - отметила она.

Она подчеркнула, что к работе группа по осмотру состояния здоровья Ю.Тимошенко приступит либо 26, либо 27 апреля.

«Нужно же накануне (суда – УНИАН) смотреть человека, я понимаю», - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова в субботу, 28 апреля, в 10.00 начнет слушание по существу уголовного дела относительно ЕЭСУ. Заседание будет проходить в помещении Апелляционного суда Харьковской области.