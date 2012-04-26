Власенко: Тимошенко голодает седьмые сутки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

Он предполагает, что в карцер женщину спрятали, чтобы помешать ее встрече с Омбудсманом Ниной Карпачёвой, заставить дать ложные показания относительно обстоятельств пребывания Ю.Тимошенко в Качановской колонии, и не допустить, чтобы мир узнал об издевательствах над заключенными.

«Эта женщина не отказывалась от встречи, ей просто не дали встретиться с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека», - отметил С.Власенко.

«Режим Януковича издевается над этой женщиной только по одной причине - потому что она не сломалась и не согласилась оболгать Юлию Владимировну. Руководство колонии пытается выгородить палачей, которые били лидера оппозиции, оставили большие синяки на теле и волокли Ю.Тимошенко в простыне в больницу «Укрзализницы», - сказал защитник.

«Тюремщики, по приказу Банковой, любым способом пытаются отвлечь внимание общества от грубого избиения в тюрьме незаконно осужденной Ю.Тимошенко», - подчеркнул С.Власенко.