Депутаты «зарубили» инициативу Попова

Киевсовет отказался внести изменения в Устав территориальной общины столицы, которыми предусматривалась разработка и утверждение уставов улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос был рассмотрен сегодня на сессии Киевсовета по инициативе КГГА. За внесение соответствующих изменений проголосовали 74 из 104 депутатов Киевсовета. Для принятия решения в данном случае необходимо 2/3 голоса депутатов, то есть не менее 80.

Депутаты отметили, что предложенные изменения в Устав территориальной общины не предусмотрены действующим законодательством.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Киевсовета по культуре и туризму Александр Бригинец выразил убеждение, что совет должен обратиться в парламент с просьбой принять градостроительный закон, который разрешает местной власти сохранять исторические места и улицы Киева.

Справка УНИАН. Проект решения внесен на сессию Киевсовета по инициативе председателя КГГА Александра Попова с целью принятия в столице уставов улиц, которые имеют статус памятников архитектуры местного значения.

Это решение разработано КГГА после скандала со сносом на Андреевском спуске исторических зданий.