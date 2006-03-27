Лидер симпатий в женской колонии

В Чернигове в голосовании приняли участие 61,5% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель окружной избирательной комиссии ТИО №211 Николай ГАЕВОЙ.

Общее количество избирателей, получивших бюллетени, – 144,5 тыс. человек, по месту пребывания проголосовали 2 тыс. 661 избиратель, открепительными удостоверениями воспользовались 112 человек.

Всего в список избирателей в Чернигове включены 235 тыс. черниговчан.

Одним из первых участков, где подсчитали голоса, стал закрытый участок №124, размещенный на территории женской колонии. Из 947 избирателей 702 проголосовали за Партию регионов, 67 – не поддержали ни одной политической силы, сообщил Н.ГАЕВОЙ.