Возле Верховной Рады митингуют чернобыльцы

Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвует около 500 человек. В руках они держат флаги и желтые шарики. Участники митинга требуют от власти исполнять решения судов о выплатах им пенсий в полном объеме.

В руках участники митинга также держат плакаты с надписями: «Власть, ты солдатами-срочниками заткнула все дыры при ликвидации аварии на ЧАЭС, а сегодня затыкаешь их пенсиями дыры в бюджете страны. Верни законные пенсии!», «Власть, по твоей вине 18-летние солдаты стали инвалидами. Верни им законные пенсии» и другие.

Работники правоохранительных органов не подпускают митингующих близко к зданию Верховной Рады, и они находятся не возле забора, который стоит возле парламента, а в Мариинском парке.

Кроме того, в парке стоит один автобус с сотрудниками милиции. Дорожное движение по улице Грушевского усложнено.