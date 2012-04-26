Оппозиция третий день блокирует парламент

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время около 30 депутатов от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС находятся в президиуме и возле трибуны парламента.

Входные двери к президиуму подпертые стульями, а на стене президиума висит плакат с надписью «Янукович, не вбивай Юлю!» («Янукович, не убивай Юлю!»).

Блокировка продолжается третий день подряд. Оппозиционеры, как и в предыдущие сутки, ночевали в Верховной Раде.