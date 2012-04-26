Оппозиция третий день блокирует парламент
08:59, 26 апреля 2012Политика
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Народные депутаты от оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время около 30 депутатов от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС находятся в президиуме и возле трибуны парламента.
Входные двери к президиуму подпертые стульями, а на стене президиума висит плакат с надписью «Янукович, не вбивай Юлю!» («Янукович, не убивай Юлю!»).
Блокировка продолжается третий день подряд. Оппозиционеры, как и в предыдущие сутки, ночевали в Верховной Раде.
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