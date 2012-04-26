Идея праймериз тревожит умы сторонников оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в требованиях общественности к лидерам украинских оппозиционных сил, обнародованных на пресс-конференции в Киеве.

Представители общественности считают, что оппозиционные силы с помощью предварительного голосования должны определить единого кандидата от оппозиции, причем не только от партий, которые сейчас входят в КСД, но и от других оппозиционных украинских демократических сил, в частности – «УДАР» и «Гражданской позиции».

Среди требований также содержится «формирование единого списка на выборах по пропорциональной системе в общенациональном избирательном округе с привлечением представителей как партий - нынешних членов КСД, так и всех других национальных оппозиционных сил», заблаговременная публикация такого списка для обеспечения возможности его народной люстрации, приглашение в единый оппозиционный список непартийных представителей общественности, определенных путем народного голосования одновременно с кандидатами в одномандатных округах.

Председатель центрального координационного комитета Всеукраинского профсоюза «Народная солидарность» Алексей Кляшторный провел аналогию с 2004 годом, когда победа демократических сил была достигнута благодаря тому, что оппозиция действовала максимально широким форматом: от СПУ до Партии промышленников и предпринимателей.

Руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил реальность угрозы того, что в новом парламенте «мы можем получить тех же лиц, которые не выполнили свои обещания перед избирателями, которые они давали во время выборов предыдущей Верховной Рады».

Председатель Киевской городской организации общества «Мемориал» им. Василия Стуса Роман Куцик заявил, что непартийную общественность нужно приобщать к спискам, потому что среди именно общественных деятелей есть достойные люди, не испорченные коррупционной политической практикой.

В мероприятии также приняли участие президент Центра исследований политических ценностей, народный депутат Олесь Доний, председатель ОО «Самостоятельная Украина» Сергей Недилько, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, секретарь Национального союза писателей Украины Сергей Пантюк, председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный, председатель общественного объединения «Украинское дело» Тарас Рондзистый, председатель ВМОО «Молодежный националистический конгресс» Сергей Кузан, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, координатор общественного движения «Мы - европейцы» Анатолий Велимовский.