На Тимошенко составили еще один акт

Как передает корреспондент УНИАН, на этом во время брифинга в Качановской колонии настаивал начальник исправительного учреждения Иван Первушкин.

«Никакая сила не применялась. Как мы на женщину можем поднять руку?», - спросил И.Первушкин. Он отметил, что госпитализация Ю.Тимошенко проходила в рамках действующего законодательства: «у медиков имелось направление на лечение, имелось заключение немецких врачей и заключение украинских медиков». И.Первушкин подчеркнул, что лично он не видел кровоподтеков на Ю.Тимошенко. По его словам, сегодня к экс-премьеру был направлен судмедэксперт. От его обследования Ю.Тимошенко отказалась, о чем был составлен соответствующий акт.

И.Первушкин отверг обвинение народных депутатов Украины в том, что он лично отдавал приказ силой перевезти Ю.Тимошенко в больницу.

«Я говорил о возможности применения силы согласно ст.106, но она не применялась», - подчеркнул он.