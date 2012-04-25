Карпачева встретилась с Тимошенко тет-а-тет

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, встречал и сопровождал омбудсмана начальник учреждения. Во время посещения колонии Н.Карпачева провела встречу один на один с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Кроме того, омбудсман выразила пожелание встретиться с бывшей сокамерницей Ю.Тимошенко осужденной Юлией Абапловой. «Встречаться с Н.Карпачевой осужденная категорически отказалась, о чем подала руководству учреждения письменное заявление», - сообщает пресс-служба ГПтСУ и приводит текст заявления Ю.Абапловой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Н.Карпачева заявила на брифинге, что требует от генерального прокурора Виктора Пшонки возбудить уголовное дело и отстранить от исполнения должностных обязанностей всех причастных к факту грубого обращения с Ю.Тимошенко во время ее конвоирования из колонии в больницу.

Она сообщила, что отправила своего представителя 24 апреля в Качановскую колонию, который осмотрел экс-премьера и зафиксировал наличие кровоподтеков на теле Ю.Тимошенко.

«Я заявляю, что конвоирование Тимошенко таким способом является жестоким обращением с заключенной и может быть расценено как пытки в соответствии со ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, Конвенции ООН против пыток, а также Инструкции по организации охраны уголовно-исполнительных учреждений закрытого типа», - сказала Н.Карпачева.

Также Н.Карпачева заявила, что до принятия присяги новоизбранным омбудсманом она остается на этом посту и планирует посетить Ю.Тимошенко в Качановской колонии.