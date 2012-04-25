Пшонка приказал найти синяки Тимошенко

18:31, 25 апреля 2012
Политика
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Генпрокурор Виктор Пшонка поручил проверить заявление Тимошенко о причинении ей телесных повреждений сотрудниками Качановской колонии.    

Прокуратура займется синяками Тимошенко

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, 23 апреля В.Пшонка направил прокурору Харьковской области Геннадию Тюрину поручение о проведении доследственной проверки в порядке, предусмотренном статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины по заявлению осужденной Ю.Тимошенко относительно незаконных, по ее мнению, действий служебных лиц Качановской ИК №54, связанных с ее перевозкой 20 апреля для прохождения обследования и реабилитационных процедур к клинической больнице №5 «Укрзалізниці».

В поручении также речь идет о необходимости проведения обстоятельной проверки доводов осужденной о применении к ней служебными лицами колонии мер физического влияния, которыми, по утверждению заявительницы, ей нанесены телесные повреждения.

По результатам проверки прокуратурой Харьковской области в определенный законом срок будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход проверки находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

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