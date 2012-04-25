Пшонка приказал найти синяки Тимошенко

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, 23 апреля В.Пшонка направил прокурору Харьковской области Геннадию Тюрину поручение о проведении доследственной проверки в порядке, предусмотренном статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины по заявлению осужденной Ю.Тимошенко относительно незаконных, по ее мнению, действий служебных лиц Качановской ИК №54, связанных с ее перевозкой 20 апреля для прохождения обследования и реабилитационных процедур к клинической больнице №5 «Укрзалізниці».

В поручении также речь идет о необходимости проведения обстоятельной проверки доводов осужденной о применении к ней служебными лицами колонии мер физического влияния, которыми, по утверждению заявительницы, ей нанесены телесные повреждения.

По результатам проверки прокуратурой Харьковской области в определенный законом срок будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход проверки находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.