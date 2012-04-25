Тюремщики снова отрицают избиение Тимошенко

Руководство Государственной пенитенциарной службы в который раз заверяет, что никто не применял физической силы к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко во время ее транспортировки из Качановской колонии Харькова в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил первый заместитель председателя ГПтСУ Сергей Сидоренко.

«Что касается избиения, то я могу вам с полной уверенностью сказать, что его не было. А что касается фамилий, то фамилии можно назвать тех людей, которые несли службу в тот день, служебное расследование уже проводится и прокуратура провела свое расследование, и прокурор уже отметил, что в уголовном деле отказано из-за отсутствия состава преступления», - сказал С.Сидоренко.

По его словам, служебное расследование продолжается со стороны руководства областного управления и центрального аппарата Государственной пенитенциарной службы.

«И мы сегодня будем давать ответ в Верховную Раду по тому запросу, который вчера к нам поступил», - сказал С.Сидоренко.

Он отметил: «Но избиения не было, это я могу с уверенностью вам сказать».

По словам С.Сидоренко, отказ Ю.Тимошенко от осмотра судмедэкспертом по поводу указанных ею фактов свидетельствует о том, что побоев нет, «это просто политическая игра о том, что есть избиение».