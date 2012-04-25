До конца лета город выделит еще столько же квартир чернобыльцам. В этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заверил Александр Попов во время осмотра хода строительства жилого дома для чернобыльцев на улице Клавдиевской.

«Ровно год назад мы начали очень важное для Киева строительство. Здесь, на Клавдиевский, строятся дома, в которых квартиры получат ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, киевляне, которые имеют льготы или особые заслуги перед государством и городом. Социальная защита этих категорий населения – первоочередное задание города, поэтому мы уделяем повышенное внимание этому строительству», – сказал Александр Попов по результатами осмотра.

Глава КГГА осмотрел секцию Б жилищного комплекса, где завершаются декоративные и внутристроительные работы и уже началась работа по благоустройству прилегающей территории и прокладка инженерных сетей. Именно в этой секции находятся квартиры, ордера на которые получат к годовщине аварии на ЧАЭС 30 семей чернобыльцев. Также председатель КГГА ознакомился с ходом сооружения секции А комплекса. Александр Попов выразил удовлетворение темпами строительства и качеством работ. По словам председателя КГГА, сооружение жилищного комплекса идет по графику. А значит, уже к концу лета еще три десятка семей чернобыльцев смогут получить ордера на новое жилье.

В канун годовщины трагедии на Чернобыльской атомной станции ордера на квартиры в Киеве получат 30 ликвидаторов аварии.

Попов проверил, как строится жилье для чернобыльцев