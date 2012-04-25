В ВР бютовец умостился в кресле Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, на рабочих местах членов фракции «БЮТ-Батькивщина» выложен плакат с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за решеткой и надписью: «Ні - політичним репресіям. Україні волю!».

В президиуме ВР находятся около 30 народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины».

Народный депутат Виталий Чудновский расположился в кресле Президента Украины. На спинку кресла он повесил пиджак.

Представители большинства также присутствуют в сессионном зале, они находятся на своих рабочих местах.