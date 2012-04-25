Группе ДДТ срывают концерты в городах России
Группа ДДТ обвинила региональные власти в отмене концертов, чиновники это опровергают.
|В Тюмени для ДДТ вообще зала не нашлось
"Администрация Кемеровской области отменила наши концерты в своих владениях, хотя билеты в Кемерово и Юрге фактически были распроданы. Видимо, маловато "патриотической эротики"в нашей новой программе... В Тюмени для нас вообще зала не нашлось. В Омске какой-то местный министр тоже запретил концертным залам провести наше "отчаянное шоу", - говорится в заявлении на сайте группы.
В Тюмени чиновники заверили агентство, что не могут принимать решения об отмене концертов, так как это не входит в их компетенцию. Комментарием властей Кузбасса и Омской области РИА Новости пока не располагает.
Лидер ДДТ Юрий Шевчук в последнее время неоднократно принимал участие в оппозиционных акциях протеста, критикуя власти.