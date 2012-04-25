Власенко рассказал, кто избил Тимошенко

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в эфире ток-шоу «Время: Итоги дня» на «5 канале» рассказал, кто избил экс-премьера и заявил, что Юлия Тимошенко не отказывалась официально зафиксировать телесные повреждения, которые ей были нанесены сотрудниками Пенитенциарной службы.

«Около девяти часов вечера к ней в камеру вошел первый заместитель начальника колонии майор Коваленко Андрей Николаевич, который сказал ей: короче так - собирайся, или едешь сама, или мы тебя силой повезем. Юлия Владимировна ответила: я заявила первому заместителю министра здравоохранения о том, что после встречи с защитниками в понедельник я приму решение, ехать или нет. После этого на нее накинули простыню, начали ее бить, и после этого потащили ее в больницу. Перед тем сокамерницу вывели из камеры, так что Юлия Владимировна находилась там одна... Юлия Владимировна очень сильно кричала, я убежден, что это слышала, наверное, половина колонии. Я сегодня видел ее - у нее огромная гематома - это при том, что сегодня уже вторник, а это произошло в пятницу», - заявил Власенко.

«Три человека было: первая фамилия Коваленко Андрей Николаевич, первый заместитель начальника колонии, фамилия второго человека Парам, я не помню имя и отчество, третьего сотрудника колонии Юлия Владимировна не знает», - добавил защитник экс- премьера.

«Когда Юлию Тимошенко доставили в больницу «Укрзализныци», после того, что с ней произошло, она сказала: без защитников я к себе никого не допущу. Когда ее перевезли обратно, поняв в понедельник, что меня туда не допускают, она вызвала начальника медицинской части колонии, она вызвала туда надзирающего прокурора, она вызвала туда дежурного врача, и в присутствии всех этих людей она продемонстрировала им те телесные повреждения, которые у нее есть, они их зафиксировали, и с их слов они это внесли в ее врачебную карточку. Или они это сделали, мы не знаем, потому что мы не можем в этом убедиться, но это произошло», - отметил Власенко.