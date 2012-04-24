Тимошенко требует пустить к ней депутатов
21:36, 24 апреля 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала и передала заявление руководителю Качановской исправительной колонии с требованием разрешить встречу с народными депутатами.
Юлия Тимошенко требует встречи с депутатами-медиками
"Прошу немедленно допустить к встрече со мной народных депутатов фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУНС, которые прибудут в колонию 25 апреля, а также народного депутата Бахтееву от фракции Партии регионов", - говорится в заявлении Юлии Тимошенко, сообщает официальный сайт Tymoshenko.ua. Текст заявления обнародовал защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко в эфире "5 канала".
Сегодня Юлия Тимошенко в своем письме из Качановской колонии описала подробности ее транспортировки в больницу «Укрзализныци», когда, по ее словам, к екс-премьеру применяли грубую физическую силу.
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