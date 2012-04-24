Тимошенко требует пустить к ней депутатов

"Прошу немедленно допустить к встрече со мной народных депутатов фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУНС, которые прибудут в колонию 25 апреля, а также народного депутата Бахтееву от фракции Партии регионов", - говорится в заявлении Юлии Тимошенко, сообщает официальный сайт Tymoshenko.ua. Текст заявления обнародовал защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко в эфире "5 канала".

Сегодня Юлия Тимошенко в своем письме из Качановской колонии описала подробности ее транспортировки в больницу «Укрзализныци», когда, по ее словам, к екс-премьеру применяли грубую физическую силу.