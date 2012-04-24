Европа требует немедленного доступа к Тимошенко

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана Фюле.

“Нам известны сообщения о том, что Ю.Тимошенко объявила голодовку после жалоб на то, что с ней жестоко обращались во время перевозки с ее тюремной камеры в госпиталь 20 апреля. Мы немедленно попросили объяснений у украинской власти относительно ситуации с Ю.Тимошенко, а также настаиваем на том, чтобы соответствующие независимые лица и ее юридические советники получили немедленный доступ к ней на достаточный период времени”, - заявили в пресс-офисе комиссара.

В офисе также отметили, что пока воздержатся от дальнейших комментариев, пока не станет доступной “объективная и надежная” информация.