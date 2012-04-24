Янукович понимает, что для бизнеса нужна мотивация

Для успешного развития национальной экономики, развития ее реального сектора власти необходимо создавать соответствующие мотивации для предпринимателей, уделять большее внимание ряду высокотехнологических отраслей. Такое убеждение выразил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщает пресс-служба президента.

«За время, прошедшее с момента провозглашения курса на глубокую модернизацию страны, мы реализовали целый ряд важных задач по стабилизации экономики и формированию нового законодательного поля, повышению социальных стандартов. Тем не менее очевиден тот факт, что ключ от реального прогресса в экономике лежит в реальном секторе», - сказал Глава государства.

Президент выразил убежденность, что только современное производство, продуктивный труд, справедливая зарплата и стабильные рабочие места обеспечат эффективность национальной экономики.

В этом контексте Глава государства подчеркнул важность создания властью мотиваций для развития в государстве предпринимательства, работы инвесторов, повышения престижа труда.

Президент обратил отдельное внимание на необходимость активного развития ряда ведущих отраслей экономики, где сконцентрирован мощный технологический и профессиональный потенциал. Речь идет, в частности, об авиа- и машиностроении, ОПК, горно-металлургическом комплексе.

Важную роль в развитии реального сектора экономики, по мнению Главы государства, также должна играть наука. «Там, где инновации, где есть прогресс, там реальный сектор имеет новые разработки и новые технологии», - подчеркнул он.

Президент отдельно подчеркнул необходимость серьезного диалога власти и бизнеса по эффективной политике импортозамещения, расширению рынков сбыта, наращиванию потенциала и возможностей внутреннего рынка.