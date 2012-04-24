Лутковскую в Верховной Раде обсмеяли

11:20, 24 апреля 2012
Политика
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Кандидат на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заверяет, что будет пытаться быть аполитичной на должности омбудсмана.

Валерія Лутковська
Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента народный депутат Украины Михаил Чечетов обратился к В.Лутковской, чтобы она дала слово, что будет защищать людей независимо от политической ориентации.

Он отметил: «Мы знаем вас как человека политически незаангажированного, который никогда не обслуживал интересы отдельных политических партий».

При этих словах в той части зала, где размещается оппозиция, прозвучал смех.

Отвечая М.Чечетову, В.Лутковская сказала: «Конечно, такое слово (речь идет о незаангажированности – УНИАН) дать я могу». «В демократических странах должность омбудсмана является аполитичной и соответственно именно аполитичную должность я хотела бы предложить в случае избрания меня на должность», - сказала В.Лутковская.

При этом народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция «БЮТ-Батькивщина») отметил, что В.Лутковская не имеет морального права занимать должность омбудсмена, поскольку именно она в Европейском Суде представляла позицию государства и заявляла, что никаких нарушений в деле Юрия Луценко не было. В ответ В.Лутковская отметила, что в судебном процессе должны быть представлены не только сторона Ю.Луценко, но и сторона государства, и потому она эту сторону представляла.

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