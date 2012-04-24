Лутковскую в Верховной Раде обсмеяли

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента народный депутат Украины Михаил Чечетов обратился к В.Лутковской, чтобы она дала слово, что будет защищать людей независимо от политической ориентации.

Он отметил: «Мы знаем вас как человека политически незаангажированного, который никогда не обслуживал интересы отдельных политических партий».

При этих словах в той части зала, где размещается оппозиция, прозвучал смех.

Отвечая М.Чечетову, В.Лутковская сказала: «Конечно, такое слово (речь идет о незаангажированности – УНИАН) дать я могу». «В демократических странах должность омбудсмана является аполитичной и соответственно именно аполитичную должность я хотела бы предложить в случае избрания меня на должность», - сказала В.Лутковская.

При этом народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция «БЮТ-Батькивщина») отметил, что В.Лутковская не имеет морального права занимать должность омбудсмена, поскольку именно она в Европейском Суде представляла позицию государства и заявляла, что никаких нарушений в деле Юрия Луценко не было. В ответ В.Лутковская отметила, что в судебном процессе должны быть представлены не только сторона Ю.Луценко, но и сторона государства, и потому она эту сторону представляла.