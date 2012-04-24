Яценюк говорит, что поумнел

У партий "Фронт змин" и "Батькивщина", которые накануне объединились, остались нерешенные спорные вопросы, которые касаются выдвижения кандидатов в отдельных мажоритарных округах.

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от фракции НУ-НС, лидер "Фронта змин Арсений Яценюк.

"Спорные вопросы всегда есть, потому что мы демократы. Но мы решим любые спорные вопросы, потому что мы сильные и поумнели. Я убежден в том, что ни одного спорного вопроса не останется", - подчеркнул Яценюк.

Нардеп уточнил, что между его партией и политсилой Юлии Тимошенко существует несколько нерешенных вопросов относительно отдельных округов на территории Украины.

"Но мы применили очень простой принцип. Каждая партия выдвигает лучших. А для принятия решения, кого именно выдвигает объединенная оппозиция, мы проводим социологию. У кого наивысший рейтинг, тот и идет (на выборы как единый кандидат)", - растолковал Яценюк.

Gazeta.uа