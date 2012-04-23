Тимошенко и Яценюк создают единый избирательный список

Партия «Батькивщина» и партия «Фронт Змін» подписали Декларацию единства для победы на парламентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

По его словам, декларацию лично подписали лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

«Наши политические силы сформируют общий список на выборах и согласуют своих кандидатов в мажоритарных округах. Законодательство запрещает участие блоков в выборах, поэтому единый список будет сформирован на основе партии «Батькивщина» как более рейтинговой оппозиционной силы», - зачитал А.Турчинов текст декларации.

По его словам, список возглавят Ю.Тимошенко и А.Яценюк как самые рейтинговые оппозиционные политики.

А.Турчинов также добавил, что в новой Верховной Раде будет создано демократическое большинство и ограничено «всевластие Виктора Януковича».

«Наше объединение имеет стратегический характер – после парламентских выборов мы продолжим совместно работать и обеспечим победу демократических сил на выборах Президента», - говорится в декларации.

А.Турчинов добавил, что сегодня для всех демократических партий наступило время понять, что сегодня нет отдельных интересов и отдельных приоритетов, и ради Украины обе партии будут сотрудничать со всеми, кто борется с существующим режимом.

«Ни один политик и ни одна политическая сила не построят новой страны без поддержки людей. И именно поэтому мы призываем и просим граждан Украины поддержать наше единенье и нашу борьбу. Верим и уверены, что уже осенью этого года украинский народ поддержит объединенную оппозицию для того, чтобы вместе создавать новую справедливую Украину», - сказал А.Турчинов.

На пресс-конференции были продемонстрированы два экземпляра декларации с личными подписями лидеров партий.