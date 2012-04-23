ПР «искренне рада» объединению оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сказал народный депутат, заместитель председателя Партии регионов по вопросам международной политики Леонид Кожара, комментируя заявления оппозиционных лидеров об объединении партий «Батькивщина» и «Фронт Змін».

«Это не первая попытка оппозиционных сил объединяться, но ранее личные амбиции отдельных политиков превалировали над общей идеей. Тем не менее, Партия регионов искренне приветствует объединительные процессы в стане оппозиции», - заявил Л.Кожара.

Он выразил уверенность в том, что объединение партий «Батькивщина» и «Фронт Змін» внесет конструктив в их действия накануне парламентских выборов.

«Есть надежда, что, объединившись, оппозиция, наконец-то, перестанет проводить по спискам в парламент случайных и безответственных людей, а действия ее лидеров будут направлены на желание работать ради достатка и процветания каждой украинской семьи, а не на удовлетворение личных амбиций», - резюмировал Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, партии «Батькивщина» и «Фронт Змін» подписали Декларацию единства для победы на парламентских выборах.

Согласно документу, партии намерены сформировать общий список кандидатов в депутаты на парламентские выборы и согласуют своих кандидатов в мажоритарных округах. Законодательство запрещает участие блоков в выборах, поэтому единый список будет сформирован на основе партии «Батькивщина» как более рейтинговой оппозиционной силы».