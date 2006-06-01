В Одесе делали ”искуственное дыхание” дельфину, который выбросился на берег

Дельфин, выбросившийся 31 мая на пологий берег курортной Затоки (Белгород-Днестровский район Одесской области), спасен и снова выпущен на волю – в Черное море.

Об этом сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в облуправлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Это произошло после того, как сотрудники Одесского дельфинария провели реанимацию выбросившегося на берег животного. Для проведения процедур дельфин был помещен в мини-бассейн, доставленный из Одессы работниками дельфинария. Животное снова выпустили на волю в месте соединения Белгород-Днестровского лимана с морем.

Доставить на берег лимана мини-бассейн сотрудников МЧС вынудило странное поведение дельфина, повторно выбрасывавшегося на берег после спуска его в море.

По данным специалистов, животному 2-3 года, его длина - 1,7 м.