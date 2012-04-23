Суд оправдал родственника Кожемякина

Печерский районный суд Киева вынес оправдательный приговор по делу депутата Киевсовета от фракции «БЮТ-Батькивщина» Владислава Ярцева, которого обвиняли во взяточничестве на сумму 50 тыс. грн.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил сам В.Ярцев.

«Сегодня закончилось судебное заседание по этому делу и председательствующая на заседании Оксана Царевич объявила приговор – оправдать в связи с отсутствием состава преступления», - сообщил он.

«Приговор касается как меня, так и моего помощника, который тоже проходил по этому делу», - отметил В.Ярцев.

Справка УНИАН. Судебный процесс по делу В.Ярцева продолжался более года.

По данным СБУ, заместитель председателя Соломенской РГА В.Ярцева и начальник Управления ЖКХ Соломенской РГА были задержаны 18 февраля 2011 г. В отношении обоих должностных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

21 февраля Голосеевский райсуд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком два месяца.

2 марта 2011 г. следствие по делу депутата Киевсовета от БЮТ, заместителя председателя Соломенской районной госадминистрации В.Ярцева было закончено, и его освободили на подписку о невыезде.

В.Ярцев является родственником руководителя парламентской фракции “БЮТ-Батькивщина” Андрея Кожемякина.