Защита Тимошенко подает иск в Лондоне

Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко в воскресенье в эфире канала ТВі.

«Мы подаем на этой неделе заявление на господина Кузьмина в один из судов Лондона по факту распространения неправдивой информации в интервью Би-Би-Си. И в Лондоне, где суд не зависит от Януковича с Азаровым, там и посмотрим», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что иск подается в лондонский суд, поскольку Р.Кузьмин распространил информацию в сети британской телекомпании.

Отвечая на вопрос о последствиях решения этого суда, С.Власенко отметил, что «есть много интересных вариантов».

«Кроме того, что распространена Кузьминым информация будет признана лживой, есть ряд дополнительных опций. При определенных обстоятельствах господин Кузьмин может быть признан криминальным преступником в Великобритании», - цитирует адвоката Украинская правда.