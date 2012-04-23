Сегодня Луценко "сошьют" следующее дело

На этот раз политик обвинен в незаконном прослушивании и слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка в рамках расследования уголовного дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

"23 апреля опять состоится предварительное рассмотрение дела", - сказал он, объяснив, что это связано с тем, что судебный процесс будет проходить в новом составе - при единоличном участием судьи Анны Медушевской, которая ранее входила в состав коллегии вместе с Сергеем Вовком и Оксаной Царевич.