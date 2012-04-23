В Москве подвели итоги "снежной революции"

Так организаторы конференции назвали серию протестных акций, прошедших по всей России после парламентских и президентских выборов.

Как сообщает Радио Свобода, обсуждались также и предстоящие митинги протеста, намеченные на начало мая.



Конференция была организована в рамках «Белой недели». Ее подготовили движения «Солидарность», «Белая лента», «Сопротивление стрит-арт» и группа «За Россию без Путина» в социальной сети Facebook.